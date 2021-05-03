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شؤون الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية «Focus Stack Panorama».. تعرف عليها

شؤون الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية «Focus Stack Panorama».. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الاثنين، عن توثيق صور الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama).

وأوضحت شؤون الحرمين، أن تقنية (Focus Stack Panorama) هي عبارة عن تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.

معلومات فنية عن التقنية

مدة التصوير: ٧ ساعات.
عدد الصور: ١٠٥٠ فوكس ستاك بانوراما.
دقة الصورة: ٤٩ ألف ميجا بكسل.
مدة المعالجة: أكثر من ٥٠ ساعة عمل.

معلومات عن الحجر الأسود: هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه.

• الشكل: بيضاوي.
• اللون: أسود مائل إلى الحمرة.
• القطر: 30 سم.
• الموقع: في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

 

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