متحدث «التجارة»: استمرار  منع 4 ممارسات بالمنشآت ومنافذ البيع.. تعرّف عليها

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جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، التأكيد على أن هناك 4 ممارسات سوف يستمر منعها في المنشآت التجارية ومنافذ البيع منعاً للتزاحم.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الممارسات تضم منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع، ومنع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية، ومنع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق، وأخيراً منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات والسلع الجديدة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة هامة جداً ويتطلب من المنشآت التجارية والمستهلكين الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.