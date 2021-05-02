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شرطة «الحدود الشمالية»: القبض على مقيم تورط في إخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة

شرطة «الحدود الشمالية»: القبض على مقيم تورط في إخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنتشرطة منطقة الحدود الشمالية، من القبض على مقيم قام بإخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء – حفر الباطن.
وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من ذات الجنسية في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا – حفر الباطن.

 وجرى إيقافها مع المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

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