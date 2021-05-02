الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شرطة الرياض تطيح بـ7 أشخاص امتهنوا سرقة المنازل باستخدام مركبات مسروقة

شرطة الرياض تطيح بـ7 أشخاص امتهنوا سرقة المنازل باستخدام مركبات مسروقة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (7) أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

 

مواد ذات صلة

الرياض.. ضبط 3 مواطنين من أرباب السوابق امتهنوا سرقة المنازل والمتاجر

الرياض.. ضبط 3 مواطنين من أرباب السوابق امتهنوا سرقة المنازل والمتاجر

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن روج مواد مخدرة بمواقع التواصل

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن روج مواد مخدرة بمواقع التواصل

هدموا حائط المبنى.. الإطاحة بعصابة باكستانية سرقت مليوني ريال من مؤسسة اتصالات

هدموا حائط المبنى.. الإطاحة بعصابة باكستانية سرقت مليوني ريال من مؤسسة اتصالات

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمطلق النار على أحد المنازل بحي عرقة

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمطلق النار على أحد المنازل بحي عرقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>