قيادات أمن العمرة: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر وتعزيز الاجراءت الاحترازية

تواصل- فريق التحرير:

عقدت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان هذا العام اليوم، مؤتمراً صحفياً لاستعراض الخطط الأمنية التي أعدتها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .

وأكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان، أنه لم تحدث أي أضرار بين ضيوف الرحمن خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، والوضع الأمني جيد جداً بتعاون جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام.

وطالب اللواء زايد الطويان من جميع قاصدي بيت الله الحرام الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وكشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز زيد استكمال الخطط الخاصة بأمن الطرق خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى الجاهزية الكاملة لتطبيق الأنظمة والإجراءات من خلال تكثيف الحضور والانتشار الميداني خاصة خلال الأيام القادمة، مع الاستمرار بالتأكد من حمل التصاريح للمعتمرين في ظل هذه الجائحة.

وأشار اللواء زيد إلى أنه قد توفرت كافة التجهيزات التقنية والبشرية لتقليل مدة الانتظار، وتحديد مسارات خاصة للمعتمرين خلال الـ20 يوما الماضية من شهر رمضان، مؤكداً على تحسين مستوى الاستجابة للبلاغات على جميع المحاور من خلال تكثيف أعداد الدوريات المنتشرة بالميدان.

من جانبه قال ‏مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي إن الخطط المرورية تحقق أهدافها حتى الآن، وسنتعامل مع العشر الأواخر من رمضان بتعزيز الإجراءات المتوافقة مع البدء بصلاة التهجد في الحرم المكي الشريف.