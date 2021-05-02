الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في جراحة عاجلة.. فريق طبي بمستشفى «أحد» ينقذ حياة مريضة تعاني من الفتق الإربي

في جراحة عاجلة.. فريق طبي بمستشفى «أحد» ينقذ حياة مريضة تعاني من الفتق الإربي
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكّن فريق الجراحة العامة في مستشفى أحد من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 22 سنة قدمت إلى الطوارئ تعاني من إعياء شديد وألم في الجانب السفلي الأيسر من البطن، بالإضافة لقيء مستمر وتم إجراء الفحص الإكلينيكي لها وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لها بصورة عاجلة, بالإضافة إلى التصوير بالأشعة المقطعية التي أظهرت (وجود احتجاز واختناق للأحشاء داخل الفتق الإربي).
وعلى الفور أدخلت المريضة لإجراء العملية وفك الاختناق، وأثناء العملية لوحظ وجود اختناق لقناة فالوب و المبيض الأيسر مع وجود كيس حول المبيض, وأنقذ المبيض وإرجاعه لمكانه الطبيعي وإصلاح الفتق الإربي .
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وتماثلت المريضة للشفاء، وخرجت من المستشفى وهي بصحة وسلامة وتتابع عبر العيادات المختصة.
الجدير بالذكر أن حالات الفتق الإربي المختنق في النساء التي تحتوي المبيض من الحالات النادرة جراحيا على مستوى العالم.

مواد ذات صلة

شرطة المدينة: القبض على 4 أشخاص تورطوا في جرائم احتيال ونشل العمالة الوافدة

شرطة المدينة: القبض على 4 أشخاص تورطوا في جرائم احتيال ونشل العمالة الوافدة

تنبيه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة.. و«الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر

تنبيه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة.. و«الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر

في مشهد إيماني يخطف القلوب.. هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف

في مشهد إيماني يخطف القلوب.. هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف

«تطوير المدينة» توضح حقيقة إزالة عدة أحياء وتحويل محافظات إلى مُدن سياحية

«تطوير المدينة» توضح حقيقة إزالة عدة أحياء وتحويل محافظات إلى مُدن سياحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>