وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي:
1- أخصائي / أخصائي أول تحصيل.
– المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس او الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذات صلة.
– ما لا يقل عن 2 سنوات خبرة كحد ادنى في نفس المجال.
2- مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية.
– المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة.
– يحمل شهادة احترافية في إدارة البنية المؤسسية مثل TOGAF Certified Level، ويفضل شهادات احترافية أخرى مثل Architecture , Cloud Architecture , Microservice, CIBAP , Cobit 5 , PMP.
– خبرات مميزة في إدارة وتطوير البنية المؤسسية.
– خبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.
– 8+ سنة إجمالي الخبرة في مجال تقنية المعلومات.
– 4+ سنوات خبرة عملية في إدارة البنية التحتية التقنية.
التقديم على الوظائف:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:
1- اخصائي/اخصائي أول تحصيل:
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2- مهندس معماري بنية مؤسسية:
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