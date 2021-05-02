الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي:

1- أخصائي / أخصائي أول تحصيل.
– المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس او الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذات صلة.
– ما لا يقل عن 2 سنوات خبرة كحد ادنى في نفس المجال.

2- مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية.
– المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة.
– يحمل شهادة احترافية في إدارة البنية المؤسسية مثل TOGAF Certified Level، ويفضل شهادات احترافية أخرى مثل Architecture , Cloud Architecture , Microservice, CIBAP , Cobit 5 , PMP.
– خبرات مميزة في إدارة وتطوير البنية المؤسسية.
– خبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.
– 8+ سنة إجمالي الخبرة في مجال تقنية المعلومات.
– 4+ سنوات خبرة عملية في إدارة البنية التحتية التقنية.

التقديم على الوظائف:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- اخصائي/اخصائي أول تحصيل:

– ( اضغط هنا )

2- مهندس معماري بنية مؤسسية:

– ( اضغط هنا )

 

مواد ذات صلة

وظائف بعدة تخصصات لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف بعدة تخصصات لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في «STC».. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في «STC».. إليك رابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>