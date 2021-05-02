وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي:

1- أخصائي / أخصائي أول تحصيل.

– المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس او الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذات صلة.

– ما لا يقل عن 2 سنوات خبرة كحد ادنى في نفس المجال.

2- مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية.

– المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس او الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

– يحمل شهادة احترافية في إدارة البنية المؤسسية مثل TOGAF Certified Level، ويفضل شهادات احترافية أخرى مثل Architecture , Cloud Architecture , Microservice, CIBAP , Cobit 5 , PMP.

– خبرات مميزة في إدارة وتطوير البنية المؤسسية.

– خبرات في مجال التحول المؤسسي خصوصاً في الجهات الحكومية.

– 8+ سنة إجمالي الخبرة في مجال تقنية المعلومات.

– 4+ سنوات خبرة عملية في إدارة البنية التحتية التقنية.

التقديم على الوظائف:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- اخصائي/اخصائي أول تحصيل:

– ( اضغط هنا )

2- مهندس معماري بنية مؤسسية:

– ( اضغط هنا )