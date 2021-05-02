«الشؤون الإسلامية» تؤكد على عدم إقامة صلاة التهجد منفردة والالتزام بجمع التراويح والقيام مع العشاء

تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على ما تم نشره في تاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بناءً على ما ورد من وزارة الصحة، بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة.

وحثت الوزارة في بيان لها اليوم على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء وفقاً لما يتطلبه الوضع الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس أن صلاة التهجد في المسجد الحرام ستكون في تمام الساعة 12:45 صباحاً.