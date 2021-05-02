الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشؤون الإسلامية» تؤكد على عدم إقامة صلاة التهجد منفردة والالتزام بجمع التراويح والقيام مع العشاء

«الشؤون الإسلامية» تؤكد على عدم إقامة صلاة التهجد منفردة والالتزام بجمع التراويح والقيام مع العشاء
0

تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على ما تم نشره في تاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بناءً على ما ورد من وزارة الصحة، بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة.

وحثت الوزارة في بيان لها اليوم على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء وفقاً لما يتطلبه الوضع الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس أن صلاة التهجد في المسجد الحرام ستكون في تمام الساعة 12:45 صباحاً.

مواد ذات صلة

«وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ».. تلاوة للشيخ السديس من صلاة العشاء بالمسجد الحرام

«وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطَرٌ».. تلاوة للشيخ السديس من صلاة العشاء بالمسجد الحرام

دعاء الشيخ ياسر الدوسري من بيت الله الحرام ليلة 20 رمضان 1442هـ

دعاء الشيخ ياسر الدوسري من بيت الله الحرام ليلة 20 رمضان 1442هـ

«الربيعة» يستعرض أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال رؤية 2030

«الربيعة» يستعرض أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال رؤية 2030

شرطة مكة تطيح بمقيمة خطفت طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى

شرطة مكة تطيح بمقيمة خطفت طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>