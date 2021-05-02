وظائف بعدة تخصصات لدى شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– أخصائي الإعفاءات والتقارير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة النظم، سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية).

– مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وللتقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من (هنـا) .