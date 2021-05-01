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ضوابط التسوق ومستجدات كورونا وزكاة الفطر في مؤتمر الصحة.. اليوم

ضوابط التسوق ومستجدات كورونا وزكاة الفطر في مؤتمر الصحة.. اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة وعبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة، وأحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع.

ويتناول العبدالعالي مستجدات الأوضاع العالمية، وجديد حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان كما يتطرق إلى المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا، ويرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

أما عبدالرحمن الحسين فيتحدث عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية وإيقاف دعوات التجمع والازدحام وكذلك التسوق خارج أوقات الذروة لمستلزمات العيد.

بينما يتحدث أحمد الماجد عن تفاصيل المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وكذلك إجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.

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