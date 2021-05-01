وكيل الصحة يوجه نصيحة مهمة للراغبين في السفر حال تلقي جرعتي اللقاح

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نصح وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، مساء السبت، بأهمية استكمال التحصينات بأخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه عند فتح السفر الدولي، يعد استكمال التحصينات مهم جدًا لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها”، مضيفا أن “الاستفسار قبل السفر مهم جدًا لكيلا يضيع أول أسبوع في الحجر”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1048) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (964) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (401,544) حالة ولله الحمد.