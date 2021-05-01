وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسية المدنية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل وصيانة شبكات المياه.

3 – مدير رعاية الموظفين. – درجة البكالوريوس (يفضل ماجستير) في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها. – خبرة 10+ سنوات كحد أدنى. – مهارات التركيز على خدمة / رعاية العملاء. – التواصل الفعال وفهم الجمهور. – حل المشكلة دراسة المشكلة وجمع الحلول.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب كما يتطلب التقديم تسجيل الدخول لحساب لينكد إن Linkedin، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الروابط التالية:

1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:

2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة: