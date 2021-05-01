وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسية المدنية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل وصيانة شبكات المياه.
3 – مدير رعاية الموظفين.
– درجة البكالوريوس (يفضل ماجستير) في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة 10+ سنوات كحد أدنى.
– مهارات التركيز على خدمة / رعاية العملاء.
– التواصل الفعال وفهم الجمهور.
– حل المشكلة دراسة المشكلة وجمع الحلول.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب كما يتطلب التقديم تسجيل الدخول لحساب لينكد إن Linkedin، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الروابط التالية:
1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:
2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة: