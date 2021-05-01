الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى «المياه الوطنية».. التفاصيل ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسية المدنية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل وصيانة شبكات المياه.
3 – مدير رعاية الموظفين.
– درجة البكالوريوس (يفضل ماجستير) في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة 10+ سنوات كحد أدنى.
– مهارات التركيز على خدمة / رعاية العملاء.
– التواصل الفعال وفهم الجمهور.
– حل المشكلة دراسة المشكلة وجمع الحلول.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب كما يتطلب التقديم تسجيل الدخول لحساب لينكد إن Linkedin، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الروابط التالية:
 
1 -أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية:
 
2 -أخصائي مراقبة عمليات الشبكات المياة:

مواد ذات صلة

وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

بالأسماء.. «البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

بالأسماء.. «البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>