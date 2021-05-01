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توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق

توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر

متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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