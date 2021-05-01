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مكافحة المخدرات: القبض على مواطن روج مواد مخدرة بمواقع التواصل

مكافحة المخدرات: القبض على مواطن روج مواد مخدرة بمواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من تحديد هوية مواطن قام بترويج المواد المخدرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض – بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر .

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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