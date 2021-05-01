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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وصية الشيخ خالد المصلح في العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

وصية الشيخ خالد المصلح في العشر الأواخر من رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، بالجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان.

وقال الشيخ المصلح: “أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد، هذه العشر الأواخر من رمضان هي درة هذا الشهر المبارك، وفيها ليلة خير من ألف شهر”.

وأضاف الشيخ المصلح: “ينبغي لنا جميعا أن نبذل الوسع في عمارة هذه الليالي بكل القربى وكل طاعة وكل إحسان من تلاوة القرآن من قيام الليل من لزوم « إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّا»، والإحسان أيضا فإنه من مواطن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة”.

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