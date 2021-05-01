هل تمنع أدوية سيولة الدم الحصول على لقاح كورونا؟..«الصحة» توضح

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، موقف المرضى المصابين بتخثر الدم بشأن تلقي لقاح كورونا، في ظل تناول أدوية سيول.

وأوضحت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن المرضى الذين يتناولون أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة، والتأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بتناول اللقاح من عدمه”.

ودعت وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لمنع انتشار الفيروس، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.