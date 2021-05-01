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أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن

أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس والأرصاد، حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار بمنطقتي الشرقية وحفر الباطن خلال يوم غد الأحد.

وتُظهر آخر ‏مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار أن منطقتي حفر الباطن والشرقية “بما فيها مدينتي الدمام والجبيل” ستتأثران ، غداً الأحد، بشدة متوسطة بحالة من عدم الاستقرار، بحيث تتأثر بنشاط السُحب الركامية الرعدية بشكل عشوائي مُتفرق، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تُسبق برياح هابطة مثير للأتربة والغبار.

كما حذر خبراء الطقس، وفقا لـ”طقس العرب”، من شدة العواصف الرعدية، والرياح الهابطة المُصاحبة لها، إضافة لغزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه بشكل محلي.

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