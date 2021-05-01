وزارة الدفاع تفتح باب التقديم في دورة الضباط والكليات العسكرية..الشروط ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع عن مواعيد فتح القبول في دورة الضباط الجامعيين والكليات العسكرية للثانوية العامة، للعام 1442هـ، وذلك على النحو التالي :

شروط التقديم :

1- دورة الضباط (الجامعيين):

-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان” ) عند بداية العام الدراسي .

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك. – ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ). – أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية. – أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية . – أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية. – أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) . – أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية . – لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات المطلوبة:

التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية.