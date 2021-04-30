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«البيئة» و«الغذاء والدواء» تنفيان دخول منتجات زراعية إلى المملكة تُرفض في أوروبا

«البيئة» و«الغذاء والدواء» تنفيان دخول منتجات زراعية إلى المملكة تُرفض في أوروبا
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.

وأكدا بأنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية ( الكودكس)، والتي وضعت حدود لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR) .

ودعت كلاً من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة والتي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة وتؤكدان بأن سلامة كافة المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية.

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