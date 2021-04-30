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إطلاق نار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة.. ضبط مواطنَيْن من أرباب السوابق بحائل

إطلاق نار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة.. ضبط مواطنَيْن من أرباب السوابق بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر من أرباب السوابق.

وتبين ارتكابهما عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إطلاق النار، وحيازة أسلحة ومواد مخدرة.

وضبط بحوزتهما سلاح من نوع مسدس وطلقات حية و(2,020) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و(1,187) جراما من الحشيش، ومسكر.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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