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«طقس هندوسي» يتسبب في انفجار وباء «كورونا» بالهند

«طقس هندوسي» يتسبب في انفجار وباء «كورونا» بالهند
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تواصل – وكالات:

تسبب طقس هندوسي في انفجار وباء كورونا بالهند، وأدى إلى انتشار غير مسبوق للوفيات والإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، فقد كانت الهند، حتى بداية شهر مارس الماضي، تعيش وضعا أقرب إلى الجيد مع وباء كورونا، لكن عددا من الوقائع خلال الأسابيع القليلة الماضية ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس على نحو غير مسبوق، حيث أكد خبراء منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء إن التجمعات الكبيرة لعبت دوراً رئيسياً في الارتفاع الهائل في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الهند.

واحتفل الهنود الهندوس بطقوس استمرت عدة أسابيع بدءاً من 11 مارس، إذ تجمع أكثر من 3 ملايين شخص على ضفاف نهر الغانغ، حيث يحتفلون بهذه المناسبة مرة كل 12 عاماً تقريباً.

وطلبت الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد من الذين شاركوا في هذه الاحتفالية عزل أنفسهم وإجراء اختبارات كورونا، إلا أن مناشداتها لم تلق الاستجابة المطلوبة من السكان.

رقم قياسي

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 380 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، والوفيات أكثر من 3.4 ألف حالة وفاة.

وقالت الحكومة الهندية إن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حتى الآن، رغم أن الكثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفي الأسبوع الماضي، تم تسجيل رقم قياسي بأكثر من 280 ألف حالة تم تحديدها في غضون 24 ساعة، ثم توالت الأرقام القياسية حتى تخطت حاجز الـ300 ألف يوميا.

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