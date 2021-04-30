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توقعات طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البَرَد على 5 مناطق

توقعات طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البَرَد على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

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