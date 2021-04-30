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تقنية نجران تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

تقنية نجران تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس
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تواصل – واس:

أعلنت الكلية التقنية بنجران مواعيد استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي، وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 هـ.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحدهنا.

وأوضح آل عتيق أن مواعيد التسجيل ستكون بداية من يوم الأحد 10 / 11 / 1442 هـ، وحتى يوم الأربعاء 20 / 11 / 1442هـ لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من يوم الأحد 17 / 11 / 1442هـ حتى يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي.

وأفاد أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، مشيراً إلى أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب ، داعياً المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، والتأكد من صحة البيانات المدخلة ومراعاة الدقة أثناء تعبئة استمارة طلب القبول الإلكتروني قبل إرسالها.

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