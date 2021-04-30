جراحة نادرة تنقذ طفلة من ورم خطير داخل رحم أمها

تواصل – وكالات:

نجح طبيب جراحة بريطاني مشهور، في إنقاذ حياة طفلة مصابة بورم في إحدى رئتيها، عبر إجراء عملية جراحية دقيقة لها وهي في رحم والدتها.

تمت إحالة بيكي ريتشارد، على الفور إلى مستشفى الأميرة آن في ساوثهامبتون، بعدما أكدت الفحوصات وجود ورم يهدد الحياة في رئة طفلتها.

وتحدث هذه الحالة النادرة، المعروفة باسم التشوه الورمي الغدي الكيسي الخلقي في الرئة، عندما تتشكل الزوائد في الأكياس الهوائية. وكان الورم متقدماً لدرجة أن الأطباء قالوا إن الطفلة قد تفارق الحياة في أي لحظة داخل رحم والدتها.

وكادت بيكي أن تخضع لنصيحة الأطباء بالتخلي عن الجنين، لولا نصيحة أسداها لها أحد الأطباء باستشارة البروفيسور باسكي ثيلاجانثان، مدير طب الأجنة في مستشفى سانت جورج بلندن، والذي عُرف بإجراء عمليات نادرة أنقذت حياة الكثير من الأجنة داخل أرحام أمهاتهم.

وعند نقل الأم إلى مستشفى سانت جورج، أكد البروفيسور باسكي على أن الطفلة لديها فرصة للنجاة، وأنه سيجري لها عملية جراحية دقيقة وهي داخل الرحم، باستخدام إبرة خاصة وأشعة الليزر لسد الأوعية الدموية التي تغذي الورم. ووافقت بيكي وزوجها ريتشارد على الإجراء، على الرغم من عدم ثقتهما بالحصول على نتائج إيجابية.

وعلى الرغم من المخاطر المحتملة تمت العملية بنجاح، وأنجبت بيكي طفلتها بشكل طبيعي في أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.