وفاة رئيس ديوان المراقبة العامة الأسبق «عمر فقيه»

تواصل – فريق التحرير:

نعى مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الوزير الأسبق ورئيس ديوان المراقبة العامة الأسبق، عمر عبد القادر فقيه، الذي توفي اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الفقيد – رحمه الله- قد تقلد مناصب وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء، ووكيل وزارة التجارة، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية، ورئيس ديوان المراقبة العامة.

وحصل “فقيه”، على درجة البكالوريوس من مصر، وأكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعاه الدكتور هاشم عبده هاشم، عضو مجلس الشورى قائلاً: “فقد الوطن اليوم رجلاً عظيماً هو معالي الشيخ عمر فقيه وزير الدولة الأسبق عضو مجلس الوزراء بعد حياة ناصعة في خدمة الوطن وأهله، ومن أعماق القلب أعزي فيه شقيقه الشيخ عبدالرحمن فقيه كما أعزي فيه حرمه وأولاده وبناته وكافة أفراد الأسرة الكريمة سائلاً الله له الرحمة وأن يسكنه الجنة”.

فيما قال المغرد رمزي العتيبي: “رحم الله فقيد العاصمة المقدسة أبو عصام معالي الشيخ #عمر_عبدالقادر_فقية”.