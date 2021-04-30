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شرطة المدينة: ضبط 27 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بـ«كورونا»

شرطة المدينة: ضبط 27 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بـ«كورونا»
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تواصل – واس :

ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة، (27) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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