لمن هم دون 15 عامًا.. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر عبر «⁧أبشر»⁩

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة ⁧أبشر⁩ لمن هم دون 15 عامًا.

وقالت الجوازات في فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يلزم الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر، ثم اتباع الخطوات التالية :

– القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات أفراد الأسرة.

– اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

– تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

– تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.

– الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.

– رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة.

وأشارت الجوازات أن آخر الخطوات تتمثل في الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.