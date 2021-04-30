لمن هم دون 15 عامًا.. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر عبر «⁧أبشر»⁩

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عامًا.
وقالت الجوازات في فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يلزم الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر، ثم اتباع الخطوات التالية :
– القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات أفراد الأسرة.
– اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
– تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.
– تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.
– الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.
– رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة.
وأشارت الجوازات أن آخر الخطوات تتمثل في الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.
تعرف على خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة #أبشر لمن هم دون 15 عامًا
#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/xBRZLOgFrt
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)April 30, 2021