الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس العشر الأواخر من رمضان.. أمطار متفاوتة على عدة مناطق

توقعات طقس العشر الأواخر من رمضان.. أمطار متفاوتة على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، المهتم بالأحوال الجوية، أن تشهد العشر الأواخر من رمضان أجواءً جميلة ومميزة بالأمطار على عدة مناطق.

وأشار الصخري- عبر تويتر- إلى أنه متوقع هطول أمطار خلال العشر الأواخر، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتهامة والسواحل، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تشمل (أحيانا) مدينة مكة.

وأوضح الصخري أنه لا يستبعد فرص هطول أمطار متفاوتة أحيانا نواحي جنوب غرب وغرب إلى شمال غرب المدينة المنورة.

وتابع قائلا: “مع حلول شهر مايو تعيش مناطق المملكة الرمق الأخير من موسم الأمطار؛ باستثناء مناطق غرب وجنوب غرب المملكة”.

وأضاف: “تذكير لي وللجميع وأخص أئمة وخطباء الجوامع بضرورة الاستغاثة والإلحاح في طلب الغيث في خُطب الجمعة وفي دعاء القنوت في هذه الليالي المباركة.. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد”.

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية وزخات بَرَد على عدة مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية وزخات بَرَد على عدة مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات بَرَد على 10 مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات بَرَد على 10 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزَخَات برد على معظم المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزَخَات برد على معظم المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>