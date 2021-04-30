وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر).

– أخصائي صحة: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة الصحية.

– أخصائي أول التخطيط والتطوير: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).