التعليم «منصة مدرستي» لدعم الطفولة المبكرة قريباً.. واستطلاع الآراء بشأن الاسم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أمس الخميس، عزمها إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه رغبة منها في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة:

– أطفال مدرستي.

– طفولة مدرستي.

– مدرستي للطفولة المبكرة.