مصادر: المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية.

ووفقاً لـ” بلومبيرج”، أشارت المصادر إلى أن المملكة، عينت مستشارين لتقديم المشورة في الصفقة المحتملة من بينهم مجموعة بوسطن جروب.

وأكدت المصادر أن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لإنشاء مصنع للسيارات، وتعزيز الصناعة المحلية.

من جانبه قال متحدث باسم صندوق الإستثمارات العامة أنهم ملتزمون بتحفيز النمو، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، الا انه لم يعط تفاصيل عن المشروع المخطط له.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن صندوق الإستثمارات العامة ينشط في مجال صناعة السيارات الكهربائية، استحوذ على حصة في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا الا انه باعها قبل نهاية العام 2019، فيما ضخ تمويلا في شركة لوسيد موتورز، وكشفت مصادر مطلعة في يناير الماضي عن محادثات بين صندوق الإستثمارات العامة ولوسيد لإنشاء مصنع للسيارات بالقرب من جدة.