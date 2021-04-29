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وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير رعاية الموظفين.
(Employee Care Director).

ملخص المهام الوظيفية:

– إنشاء استراتيجية رعاية الموظفين والبرامج المبتكرة في NWC من أجل زيادة المشاركة والتحفيز والإنتاجية في NWC.
– توفير الإدارة اليومية والإشراف لرؤساء الأقسام والتقارير المباشرة ودعمهم في تحقيق أهدافهم التشغيلية.
– الحفاظ على نظرة عامة على درجات مشاركة الموظفين في NWC ، لكل قسم ، وتقديم حلول مستهدفة لتحسين الدرجات.
– تحديد متطلبات الموارد البشرية للقسم وتقديم مدخلات للترقيات والتقدم الوظيفي لموظفي القسم.

– وضع استراتيجية مشاركة لشركة المياة الوطنية لتطوير ثقافة تركز على العملاء وضمان التوافق مع المواهب الشاملة والاستراتيجية التنظيمية.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس (يفضل ماجستير) في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة 10+ سنوات كحد أدنى.
– مهارات التركيز على خدمة / رعاية العملاء.
– التواصل الفعال وفهم الجمهور.
– حل المشكلة دراسة المشكلة وجمع الحلول.

التقديم:

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه يمكن الإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عليها من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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