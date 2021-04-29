الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الغذاء والدواء» الغذاء والدواء تُصدر دليلاً توعوياً للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها

«الغذاء والدواء» الغذاء والدواء تُصدر دليلاً توعوياً للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دليلا توعويا للوالدين لتوضيح سلامة اللقاحات وأهميتها في حماية الأطفال من الأمراض المعدية.

وتضمن دليل الهيئة تعريفا للأمراض المعدية، وأنواعها المختلفة والمضاعفات التي تسببها في جسد الطفل مثل مرض الدفتيريا الذي يعد أخطر أنواع الأمراض المعوية.

كما استعرضت الهيئة معلومات مهمة عن أعراض هذه الأمراض وطريقة نقلها، والأعراض الجانبية التي تحدث للطفل عند التطعيم، وما يتوجب على الوالدين فعله عند ظهور هذه الأعراض.

يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول علىالرابط.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن حفظ الأطعمة.. احذروا منطقة الخطر

تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن حفظ الأطعمة.. احذروا منطقة الخطر

«الغذاء والدواء» تُعلّق تسجيل مستحضر «بروتون» لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

«الغذاء والدواء» تُعلّق تسجيل مستحضر «بروتون» لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

6 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على حاسة السمع

6 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على حاسة السمع

«الغذاء والدواء» تحذر من «زيت العوافي»: مجهول المصدر والمحتوى

«الغذاء والدواء» تحذر من «زيت العوافي»: مجهول المصدر والمحتوى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة