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أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق.. و الدفاع المدني يحذر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق.. و الدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في 4 مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً .

كما ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب ) حتى الساعة 8 مساءً.

كذلك ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل ( أبها، الحرجة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل ) حتى الساعة 8 مساءً.

وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ورد أيضاً تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 9 مساءً .

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