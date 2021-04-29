أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق.. و الدفاع المدني يحذر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في 4 مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً .

كما ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب ) حتى الساعة 8 مساءً.

كذلك ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل ( أبها، الحرجة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل ) حتى الساعة 8 مساءً.

وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ورد أيضاً تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 9 مساءً .

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة#جازانيشمل ( الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب ) حتى الساعة 8 مساءً .#الوقاية_أمانpic.twitter.com/TJQRGt6b5r — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)April 28, 2021

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة#عسيريشمل ( أبها، الحرجة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل ) حتى الساعة 8 مساءً .#الوقاية_أمانpic.twitter.com/YQPYrFKHMK — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)April 28, 2021

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة#الباحةيشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 9 مساءً .#الوقاية_أمانpic.twitter.com/howoJTLIWz — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)April 28, 2021