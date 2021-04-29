تظهر فيه الحيات والعقارب.. «الحصيني»: اليوم بداية موسم «الكنة»..وهذه مدته

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني إن اليوم الخميس هو بداية موسم “الكنة” لهذا العام 1442هـ نهايتها الأحد 1442/10/25هـ، موضحاً أن أيام الكنة “39” يوماً.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن موسم “كنة الثريا” من المواسم المشهورة في السنة عند العرب، ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس.

وأوضح أن الكنة” تقع ضمن ثلاث من منازل القمر، هي “الرشاء، الشرطان، البطين”، ومدة كل واحدة منها 13 يومًا، فيكون مجموعها 39 يومًا، لافتا إلى أنها فترة انتقالية من فصل الربيع إلى فصل الصيف، حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات.

وأبان أن موسم “الكنة” حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر.

وأكد أن من خصائص “الكنة” أن تظهر الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها.

ونصح بضرورة الحرص على أذكار الصباح والمساء طاعة لله وتحصين للنفس والأهل دائما وابدا.