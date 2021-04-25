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ادعاءات كاذبة وإيهام للمستهلك.. ضبط 100 معلن على مواقع التواصل خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

ادعاءات كاذبة وإيهام للمستهلك.. ضبط 100 معلن على مواقع التواصل خالفوا نظام التجارة الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل ضبط 100 معلناً ومعلنة على “سناب شات – تويتر – انستقرام” خالفوا نظام التجارة الإلكترونية.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن 10 من المعلنين صدرت بحقهم غرامات مالية بإجمالي 165 ألف ريال، و90 آخرين تم إحالتهم للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لنشرهم 123 إعلان مخالف.

وتمثلت المخالفات المرصودة فيما يلي:

• عدم تضمين بيان يوضح أن المادة إعلانية

• ادعاءات كاذبة وإيهام للمستهلك

• الإعلان لمنتجات مقلدة

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