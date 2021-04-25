الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمير المدينة يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز دور أئمة المسجد النبوي 

أمير المدينة يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز دور أئمة المسجد النبوي 
0

تواصل – فريق التحرير:

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس الأحد، أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ أمير المدينة، خلال اللقاء أئمة المسجد النبوي بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمُعتدل، وحثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

مواد ذات صلة

في مشهد إيماني يخطف القلوب.. هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف

في مشهد إيماني يخطف القلوب.. هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف

دعاء الشيخ أحمد الحذيفي ليلة 11 رمضان بالمسجد النبوي

دعاء الشيخ أحمد الحذيفي ليلة 11 رمضان بالمسجد النبوي

شاهد.. أجواء روحانية بالمسجد النبوي أثناء صلاة التراويح

شاهد.. أجواء روحانية بالمسجد النبوي أثناء صلاة التراويح

شؤون الحرمين تخصص مصلى لـ«ذوي الإعاقة» بالتوسعة الثالثة

شؤون الحرمين تخصص مصلى لـ«ذوي الإعاقة» بالتوسعة الثالثة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>