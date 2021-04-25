شرطة المدينة: القبض على 4 أشخاص تورطوا في جرائم احتيال ونشل العمالة الوافدة

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على 4 أشخاص تورطوا بارتكاب عدة جرائم نشل وتحايل على العمالة الوافدة للتعرف على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وتبديلها بأخرى.

وكشفت الشرطة أن المتورطين هم مواطن و3 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود جميعهم بالعقد الرابع والخامس من العمر، وعثر بحوزتهم على 21 بطاقة من عدة بنوك مختلفة وقد أقروا بارتكاب حادثة بنفس النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضحت أن قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بلغت أكثر من 48 ألف ريال، وجارٍ استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.