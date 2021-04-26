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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«أبل» تطلق ميزة جديدة لمستخدمي «آي فون» طال انتظارها

«أبل» تطلق ميزة جديدة لمستخدمي «آي فون» طال انتظارها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن إطلاق شركة “أبل” تحديثاً جديداً لمستخدمي آي فون يتمثل في الخيار بقبول أو رفض تعقب هواتفهم، ما يؤثر سلبا على المنظومة الإعلانية في فيسبوك و جوجل.

وتتيح الميزة الجديدة عرض نافذة موافقة عند فتح كل تطبيق، فإذا نقرت «لا» أو لم تظهر النافذة يفقد التطبيق الوصول إلى المعرف الإعلاني المستخدم.

ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، يرى محلل البيانات إريك سوفيرت أن اقتصاد التطبيقات برمّته، وحتى الإعلان الرقمي، سينقلب رأساً على عقب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، ما سيحدث تغييرا جذريا في طريقة إعلانات الجوال، وسيكون المستخدم هو المتحكم حال قبوله «التتبع» أو رفضه، ما يهدد سوق الإعلانات على المنصات الإلكترونية.

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