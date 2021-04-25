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تقني يكشف عن أبرز تحديثات «كلوب هاوس».. الجدولة وأيقونة الهاتف

تقني يكشف عن أبرز تحديثات «كلوب هاوس».. الجدولة وأيقونة الهاتف
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني أسامة الضاوي عن أهم تحديثات تطبيق كلوب هاوس، موضحاً أن من أبرز التحديثات ظهور أيقونة الهاتف عند تلقي اتصال ليعلم المتابعين أنك على الهاتف.

وأضاف الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن من ضمن التحديثات أيضا إمكانية جدولة غرف من صفحة النادي وظهور المواعيد القادمة في صفحته.

ومن ضمن التحديثات أيضاً “في حالة عمل رابط دعوة لغرفة في نادي المستفيد يمكنه الدخول على الرابط، ولا يحتاج دعوة يدخل التطبيق مباشرة”.

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