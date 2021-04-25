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الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للظروف الأمنية والصحية الراهنة

الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للظروف الأمنية والصحية الراهنة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجارى، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الراهنة.

ونص القرار الجمهوري على أن تتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القرار، وفقاً للدستور، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

 

 

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