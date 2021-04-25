موعد رصد نتائح وإصدار شهادات المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر نظام «نور»

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم موعد رصد النتائج في نظام نور وإصدار الشهادات لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ووجهت الوزارة برصد النتائج في نظام نور وإصدار الشهادات لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس المقبل الموافق 17 رمضان 1442هـ.

وبدأ نظام نور في إتاحة الاستعلام عن ‫نتائج الطلاب برقم الهوية 1442‎هـ عبر حساب ولي الأمر في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد اعتمادها من قِبل المدارس.

ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442هـ عبر نظام نور (اضغط هنا) عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور على الإنترنت عبر الرابط الرسمي وليس الروابط التي تزعم إعلان نتائج الطلاب.

إدخال اسم المستخدم المسجل لدى موقع نور في مرحلة التسجيل.

إدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وفي حال عدم وجود اسم مستخدم أو كلمة مرور يجب التسجيل في نظام نور لولي الأمر حتى يتاح له الدخول، وحتى يتم التسجيل أول مرة كل ما عليك هو الضغط على رابط تسجيل الدخول لولي الأمر أول مرة، وفي حال نسيان كلمة المرور يتم الضغط على رابط ”هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم” وإتباع التعليمات.