الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الداخلية»: أكثر من 24 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر

«الداخلية»: أكثر من 24 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (24288)مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، و منطقة القصيم بـ(1772)، و منطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) ، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مواد ذات صلة

سفير لبنان بالرياض : عصابات «تهريب المخدرات» لا تهتم بمصلحة بلدنا (فيديو)

سفير لبنان بالرياض : عصابات «تهريب المخدرات» لا تهتم بمصلحة بلدنا (فيديو)

القبض على 7 «بنغاليين» بحوزتهم 49 ألف شريحة اتصال مفعلة باسماء مواطنين بالرياض

القبض على 7 «بنغاليين» بحوزتهم 49 ألف شريحة اتصال مفعلة باسماء مواطنين بالرياض

بشرى سارة من «الصحة» لأهالي جدة والرياض بشأن لقاح كورونا

بشرى سارة من «الصحة» لأهالي جدة والرياض بشأن لقاح كورونا

أحالت المتورطين للنيابة العامة..«التجارة» تغلق 3 منشآت في الرياض والدمام والخرج

أحالت المتورطين للنيابة العامة..«التجارة» تغلق 3 منشآت في الرياض والدمام والخرج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>