بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 8.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10142.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 299 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، وحلواني إخواني، و وفرة، و مشاعر ريت، و أسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، والشرقية للتنمية، وتعليم ريت، والأبحاث والتسويق، و الصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.31%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، و الإنماء، و سويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، وأسمنت الشمالية، والإنماء، والراجحي ، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 188.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24064.02 نقطة، وبتداولات بلغت 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 101 ألف سهم تقاسمتها 427 صفقة.