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«متحدث الصحة»: لا توجد اشتراطات خاصة بالحوامل للحصول على لقاح «كورونا»

«متحدث الصحة»: لا توجد اشتراطات خاصة بالحوامل للحصول على لقاح «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، على عدم وجود اشتراطات خاصة للحوامل قبل أو بعد الحصول على لقاح كورونا، مطالبهن بسرعة حجز موعد والحصول على اللقاح لضمان سلامتهن.

وأشار “العبدالعالي” خلال مؤتمر مستجدات كورونا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة للنساء الحوامل في مختلف مراحل الحمل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للسيدات الحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة، وتشير الدراسات عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

وأوضح متحدث الوزارة أنه تم رصد ارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية وتتابعه الوزارة باستمرار.

وكشف عن زيادة الإقبال على جرعات كورونا في المملكة، حيث تجاوزت اللقاحات المعطاة 8 ملايين و 100 ألف جرعة معطاة، ومستمرون في التوسع وإتاحة المزيد من المواعيد.

وأكد متحدث وزارة الصحة أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، وحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح، مشددا على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

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