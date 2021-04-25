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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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منصة «تسعة أعشار» تعلن خطوات الاشتراك في مشروع «أكشاك تُجار»

منصة «تسعة أعشار» تعلن خطوات الاشتراك في مشروع «أكشاك تُجار»
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 4 خطوات بسيطة لشراكة مشروع “أكشاك تُجار”.

وأوضحت منصة تسعة أعشار عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن طريقة التسجيل كمنشأة مستضيفة لأكشاك تجار تبدأ بالدخول على موقع تسعة أعشار، ثم اختر «الخدمات» ثم انقر على خيار «لطلب كشك تجار لمنشأتك» ثم املأ قائمة المعلومات وأرسلها، ثم انتظر وسيتم التواصل معك، وفقًا لمنصة تسعة أعشار.

و”كشك تجار” هي خدمة مقدمة من منصة تجار تهدف إلى دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال عبر إيصالهم إلى شريحة عملاء أكبر من خلال عرض منتجاتهم وبيعها في أماكن مخصصة «أكشاك» في مباني المنشآت الكبيرة من جهات حكومية وشركات كبرى، وفقًا لمنصة تسعة أعشار.

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