«البنك المركزي» يوضح طريقة التعرف على الـ200 ريال السليمة

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كشف البنك المركزي السعودي، عن طريقة التعرف على عملة 200 ريال السليمة التي تم طرحها وتداولها بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م.

وأوضح البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب التأكد من وجود العلامات الأمنية على الورقة النقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها، ثم قم بإمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات، وتحقق من وضوح كافة عناصـر العلامات الأمنية وتبادلهما مع بعضهما البعض، ثم تأكد مـن الملمـس الخشن للورقة النقدية، وتحسـس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها، وفقًا للبنك المركزي السعودي.

وكان البنك المركزي السعودي أعلن عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأكد البنك المركزي السعودي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية؛ حيث تتميز بعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

ولفت البنك المركزي السعودي إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية، بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.