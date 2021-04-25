الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البنك المركزي» يوضح طريقة التعرف على الـ200 ريال السليمة

«البنك المركزي» يوضح طريقة التعرف على الـ200 ريال السليمة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي السعودي، عن طريقة التعرف على عملة 200 ريال السليمة التي تم طرحها وتداولها بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م.

وأوضح البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب التأكد من وجود العلامات الأمنية على الورقة النقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها، ثم قم بإمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات، وتحقق من وضوح كافة عناصـر العلامات الأمنية وتبادلهما مع بعضهما البعض، ثم تأكد مـن الملمـس الخشن للورقة النقدية، وتحسـس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها، وفقًا للبنك المركزي السعودي.

وكان البنك المركزي السعودي أعلن عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأكد البنك المركزي السعودي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية؛ حيث تتميز بعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

ولفت البنك المركزي السعودي إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية، بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

مواد ذات صلة

«البنك المركزي» يحذر من مشاركة رمز التحقق مع أي طرف أو جهة

«البنك المركزي» يحذر من مشاركة رمز التحقق مع أي طرف أو جهة

خلال الشهر الماضي.. 11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة

خلال الشهر الماضي.. 11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة

«البنك المركزي» يُلغي ترخيص شركة تمويل ويدعو عملاءها لاتخاذ هذا الإجراء

«البنك المركزي» يُلغي ترخيص شركة تمويل ويدعو عملاءها لاتخاذ هذا الإجراء

«البنك المركزي» يمدد فترة برنامجي «تأجيل الدفعات» و«التمويل المضمون»

«البنك المركزي» يمدد فترة برنامجي «تأجيل الدفعات» و«التمويل المضمون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة