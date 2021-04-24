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رئيس الأركان اليمني: معركة مأرب تمثل الجبهة الأمامية للعرب ضد أطماع إيران

رئيس الأركان اليمني: معركة مأرب تمثل الجبهة الأمامية للعرب ضد أطماع إيران
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تواصل – وكالات:

قال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أمس السبت، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الانقلابيين الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تمثل “الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع إيران التوسّعية في المنطقة”.

وأضاف الفريق بن عزيز، خلال تفقده سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، أن “العمليات العسكرية مستمرة في مختلف جبهات القتال حتى دحر أذناب إيران من كل شبر في اليمن واستعادة الدولة اليمنية، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. وأن المعركة تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع إيران التوسّعية في المنطقة”، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك لليوم الرابع تواليا، بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثي شرقي جبهة المشجح في مديرية صرواح غربي مأرب، وسط تقدم للجماعة.

وأوضحت مصادر أن نحو 50 قتيلا سقطوا في صفوف الطرفين خلال الساعات الماضية، غالبيتهم من جماعة الحوثي، في حين أصيب العشرات من الجانبين، وتمكنت القوات الحكومية من أسر مقاتلين من الجماعة خلال المعارك الدائرة في مديرية صرواح والتي كثف طيران التحالف العربي فيها غاراته الجوية على مواقع وتحركات للجماعة.

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