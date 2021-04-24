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شاهد.. جريان السيول شمال محافظة العيص

شاهد.. جريان السيول شمال محافظة العيص
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول شمال محافظة العيص، بعد هطول أمطار على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة)، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز أيضًا أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

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