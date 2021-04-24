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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مشروع نيوم يعلن عن 15 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة

مشروع نيوم يعلن عن 15 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مشروع نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– أخصائي أول مدني وإنشائي.

– مدير أول/ تصميم السوق الفني.

– أخصائي الوقود البحري الأخضر.

– قائد التنقل الكهربائي والمستقل.

– محلل الأعمال.

– مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين.

– أخصائي شؤون فرعية/ سكرتير مجلس الإدارة.

– مدير أول تطوير الأعمال/ الزراعة والثروة الحيوانية.

– أخصائي نمذجة الطاقة.

– مدير أول/ توليد الطاقة الشمسية.

– مهندس تخطيط موارد المياه.

– مالك المنتج/ بيع الطاقة بالتجزئة.

– مهندس أول/ تحليل أنظمة الطاقة.

– مدير الواجهة الفنية/ تخزين نقل المياه وتوزيعها.

– مصمم هيدروليكي أول/ شبكات المياه.

وبينت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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